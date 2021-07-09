«Нафтогаз» відмовився від місячного тарифу і озвучив ціну палива на липень

"Нафтогаз" відмовився від місячного тарифу і озвучив ціну на липень

https://racurs.ua/ua/n157206-naftogaz-vidmovyvsya-vid-misyachnogo-taryfu-i-ozvuchyv-cinu-palyva-na-lypen.html

Ракурс

Дію тарифного плану «Місячний» від державного постачальника газу призупинено. «Нафтогаз» повідомив ціну на паливо у липні.

Ціна на газ у липні від державної компанії «Нафтогаз України» не зміниться. НАК з 1 липня пропонує клієнтам реалізовувати блакитне паливо за єдиною ціною в рамках річного тарифного плану «Фіксований».

Єдина ціна становить 7,96 грн за куб. м, у цю суму входить ПДВ, але не включена варітсть доставки.

Тарифний план «Місячний» компанія виводить з ринку через його непопулярність і відсутність заявок на підключення.

У клієнтів газопостачальної компанії, які підключили тарифний план «Річний» у 2020 році, ціна та умови залишаються незмінними до завершення укладеного договору, — сказано в повідомленні.

Вартість газу для постачальника «останньої надії» в липні становить 11,05 грн за куб.м. за такими умовами компанія обслуговує 600 тис. будинків у Донецькій, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій та Тернопільській областях.

У «Нафтогазі» повідомили, що ця ціна розраховується щомісяця за спеціальною формулою. У неї входить вартість газу на європейському ринку, курс гривні до євро та інші показники.

«Ракурс» повідомляв, що з 1 травня усі постачальники автоматично перевели своїх клієнтів на нові річні тарифні плани, фіксуючи ціну з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року. Для комерційних побутових клієнтів, які подали заявку та приєдналися до «Нафтогазу України», ціна не змінюється упродовж 12 місяців навіть за умов підвищення цін на європейських хабах і сезонних коливань.