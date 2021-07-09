Пісня про Кличка “Одного дня я стану мером” потрапила в музичні топи

https://racurs.ua/ua/n157205-pisnya-pro-klychka-odnogo-dnya-ya-stanu-merom-potrapyla-v-muzychni-topy-video.html

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Пісня про Віталія Кличка «Одного дня я стану мером», яку створив відомий блогер та музикант Іван Марунич з гурту Karta Svitu, підкорює музичні топи. Міський голова Києва відреагував на появу хіта римованою відповіддю.

Автор вплів у пісню «Одного дня я стану мером» кумедні вислови Кличка, які вже стали «народними». У п’ятницю, 9 липня, відбулася офіційна прем'єра цього треку.

Також пісню сьогодні презентували в ефірах українських радіостанцій. «Одного дня я стану мером» увійшла в тренди музичних хіт-парадів, зокрема потрапила у топ найкращих новинок Apple Music.

Нагадаємо, торік Віталій Кличко, відомий низкою заяв та обмовок, котрі набули широкої популярності, представив свою нову книгу. У ній зібрані найвідоміші «безсмертні» цитати. Загалом до книжки увійшли 14 цитат, а разом з обкладинками їхня кількість сягає 16. Ілюстратором книги став Дмитро Кривоніс.