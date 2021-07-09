Песня о Кличко «Однажды я стану мэром» попала в хит-парады

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Песня о Виталии Кличко «Однажды я стану мэром», которую создал известный блогер и музыкант Иван Марунич из группы Karta Svitu, покоряет музыкальные хит-парады. Мэр Киева отреагировал на появление хита рифмованным ответом.

В песню «Однажды я стану мэром» автор вплел забавные высказывания Кличко, которые уже стали «народными». В пятницу, 9 июля, состоялась официальная премьера этого трека.

Также песню презентовали в эфирах украинских радиостанций. «Однажды я стану мэром» вошла в тренды музыкальных хит-парадов, в частности попала в топ лучших новинок Apple Music.

Напомним, в прошлом году Виталий Кличко, известный рядом странных заявлений и оговорок, которые приобрели широкую популярность, представил свою новую книгу. В ней собраны его самые известные «бессмертные» цитаты. Всего в книгу вошли 14 цитат, а вместе с обложками их количество достигает 16. иллюстратором книги стал Дмитрий Кривонос.