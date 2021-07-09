Неожиданный признак будущей деменции назвали ученые

Деменция. Фото: istock

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Ракурс

Потеря зубов в раннем возрасте может увеличить риск развития старческого слабоумия и деменции в будущем.

Такую корреляцию удалось обнаружить ученым из Нью-Йоркского университета. Об этом сообщает Scitech Daily.

Ученые изучили 14 исследований, в которых приняли участие в общей сложности 34 тыс. 74 взрослых. Среди них 4 тыс. 689 случаев люди страдали от снижения когнитивных функций. Анализ показал, что взрослые с большей потерей зубов имели в 1,48 раза более высокий риск развития нарушений мыслительных процессов и в 1,28 раза более высокий риск деменции.

Среди тех людей, которые потеряли зубы, взрослые с протезированием были меньше подвержены риску. Это говорит о том, что хорошее здоровье полости рта может помочь замедлить снижение когнитивных функций.

Также ученые обнаружили, что каждый дополнительный отсутствующий зуб был связан с повышенным на 1,4% риском когнитивных нарушений и на 1,1% повышенным риском деменции.

Причину этой необычной корреляции пока обнаружить не удалось. Исследователи предполагают, что это может быть связано сразу с несколькими факторами. Например, отсутствие зубов может привести к затруднению жевания, что способствует дефициту питательных веществ. Также может существовать связь между заболеванием десен и снижением когнитивных способностей.

Напомним, ранее мы сообщали, что способ сохранить возможность поддерживать когнитивные процессы в здоровом состоянии нашли ученые. Новые данные исследователей из Нидерландов указывают на то, что люди, которые достигают «столетней возрастной границы», могут иметь здоровый мозг и память, даже если у них есть физиологические признаки болезни Альцгеймера.

Источник: Scitech Daily