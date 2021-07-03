Способ уберечь мозг от старения нашли ученые

Старение. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156938-sposob-uberech-mozg-ot-stareniya-nashli-uchenye.html

Ракурс

Старение человека крайне негативно влияет на мозг и умственные способности, но способ сохранить возможность поддерживать когнитивные процессы в здоровом состоянии нашли ученые.

Новые данные исследователей из Нидерландов указывают на то, что люди, которые достигают «столетней возрастной границы», могут иметь здоровый мозг и память, даже если у них есть физиологические признаки болезни Альцгеймера. Об этом сообщает The New York Times.

Ученые провели исследование, в котором поучаствовали 340 человек в возрасте 100 лет, их оценили как «когнитивно здоровых». 79 участников вернулись на повторное когнитивное тестирование после 19 месяцев. Исследовательская группа сообщила, что у всех участников не заметили снижения эффективности основных когнитивных процессов, за исключением незначительной потери функционирования памяти.

Когнитивные процессы участников выглядели так, будто они были на 30 лет моложе — способность принимать решения, строить планы и выполнять их, сосредоточение на конкретных задачах — все это они делали успешно.

Устойчивость характеризует людей с нормальными когнитивными способностями, даже несмотря на то, что их мозг может иметь повреждения, типичные для болезни Альцгеймера, которая является основной причиной деменции. Такие изменения включают потерю нейронов, воспаление и закупоривание сосудов.

Люди с когнитивной устойчивостью способны накапливать высокие уровни повреждения мозга избегая появления клинических симптомов. Факторы образа жизни могут способствовать устойчивости.

Среди них — получение качественного образования, выбор профессий, имеющей дело со сложными фактами и набором данных, правильное питание, активный досуг и общение с другими людьми, а также регулярные физические тренировки.

Напомним, ранее мы сообщали, что максимальная продолжительность жизни человека в конце 21 века может достичь 125−132 лет, считают исследователи. Ученые из Вашингтонского университета решили оценить максимальную продолжительность жизни людей до 2100 года.

Источник: The New York Times