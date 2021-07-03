Спосіб уберегти мозок від старіння знайшли вчені

Старіння. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n156938-sposib-uberegty-mozok-vid-starinnya-znayshly-vcheni.html

Ракурс

Старіння людини вкрай негативно впливає на мозок та розумові здібності, але спосіб зберегти можливість підтримувати когнітивні процеси у здоровому стані знайшли вчені.

Нові дані науковців із Нідерландів вказують на те, що люди, які досягають «сторічної вікової межі», можуть мати здоровий мозок та пам’ять, навіть якщо у них є фізіологічні ознаки хвороби Альцгеймера. Про це повідомляє The New York Times.

Вчені провели дослідження, в якому взяли учать 340 людей у віці 100 років, яких оцінили як «когнітивно здорових». 79 учасників повернулись на повторне когнітивне тестування після 19 місяців. Дослідницька група повідомила, що всі учасники не зазнали зниження ефективності основних когнітивних процесів, за винятком незначної втрати функціонування пам’яті.

Когнітивні процеси учасників виглядали так, ніби вони були на 30 років молодшими — здатність приймати рішення, будувати плани та виконувати їх, зосередження на конкретних завданнях — все це вони виконували успішно.

Стійкість характеризує людей з нормальними когнітивними здібностями, навіть попри те, що їхній мозок може мати пошкодження, типові для хвороби Альцгеймера, яка є основною причиною деменції. Такі зміни включають втрату нейронів, запалення та закорковування судин.

Люди з когнітивною стійкістю здатні накопичувати вищі рівні пошкодження мозку уникаючи появи клінічних симптомів. Чинники способу життя можуть сприяти стійкості. Серед них — отримання якісної освіти, вибір професій, що мають справу зі складними фактами та набором даних, правильне харчування, активне дозвілля та спілкування з іншими людьми, а також регулярні фізичні тренування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що максимальна тривалість життя людини в кінці 21 століття може досягти 125−132 років, вважають дослідники. Вчені з Вашингтонського університету вирішили оцінити максимальну тривалість життя людей до 2100 року.

Джерело: The New York Times