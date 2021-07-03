Щепити від коронавірусу тварин в зоопарку почали в США

Тварини. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156937-schepyty-vid-koronavirusu-tvaryn-v-zooparku-pochaly-v-ssha.html

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Коронавірус у світі розповсюджується не лише серед людей, а і серед тварин. В зоопарку американського міста Окленд почали експериментальну COVID-вакцинацію тварин.

Зокрема, в зоопарку вже прищепили від коронавірусу тигрів, ведмедів грізлі та барібалу, пум і тхорів. Про це пише газета San Francisco Chronicle.

Повідомляється, що в адміністрації зоопарку обрали тварин за принципом їхньої уразливості до інфекції. Там пояснили, що розпочали вакцинацію через випадки захворювання диких тварин на COVID-19, які зафіксували по всьому світу.

Уточнюється, що для вакцинації використовують препарат американської фармацевтичної корпорації Zoetis, розробленої спеціально для тварин. Зоопарк отримав вже 100 доз цієї вакцини. Zoetis має намір виділити понад 11 тис. доз препарату для майже 70 зоопарків США, а також для більше десятка святилищ, академічних установ та державних організацій у 27 штатах країни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у норок змогли розгадати вчені. Науковці з Центру геномної регуляції (CRG) в Барселоні з’ясували, що тхори, коти, собаки та вівери є найбільш вразливими до коронавірусу після людини.

Джерело: San Francisco Chronicle