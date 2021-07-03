Прививать от коронавируса животных в зоопарке начали в США

Животные. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156937-privivat-ot-koronavirusa-jivotnyh-v-zooparke-nachali-v-ssha.html

Ракурс

Коронавирус в мире распространяется не только среди людей, но и среди животных. В зоопарке американского города Окленд начали экспериментальную COVID-вакцинацию животных.

В частности, в зоопарке уже привили от коронавируса тигров, медведей гризли и барибалу, пум и хорьков. Об этом пишет газета San Francisco Chronicle.

Сообщается, что в администрации зоопарка выбрали животных по принципу их уязвимости к инфекции. Там объяснили, что начали вакцинацию из-за случаев заболевания диких животных COVID-19, которые зафиксировали по всему миру.

Уточняется, что для вакцинации используют препарат американской фармацевтической корпорации Zoetis, разработанный специально для животных. Зоопарк получил уже 100 доз этой вакцины. Zoetis намерена выделить более 11 тыс. доз препарата почти 70 зоопаркам США, а также для более десятка святилищ, академических учреждений и государственных организаций в 27 штатах страны.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус у норок смогли разгадать ученые. Ученые из Центра геномной регуляции (CRG) в Барселоне выяснили, что хорьки, кошки, собаки и циветты являются наиболее уязвимыми к коронавирусу после человека.

Источник: San Francisco Chronicle