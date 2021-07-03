Юлия Мендель. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n156936-nelzya-podavat-pravdu-ostavayas-polojitelnoy-mendel-o-knige-video.html

Ракурс

Юлия Мендель, экс-спикер президента Владимира Зеленского, зачитала отрывок из своей новой книги, которую она решила издать после своего увольнения с должности.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала, что писать эту книгу было крайне сложно. Соответствующее видео Мендель выложила в своем Facebook.

Я бралась за нее не раз, прописывала по несколько десятков тысяч слов — и заканчивала проекты. Ключевым вопросом, который встал передо мной, было то, что правда очень многолика и зачастую отрезвляет. Тогда как большинство документальных материалов пишут на основании этических норм, дипломатии и, будем откровенны, желании автора показать себя в позитивном ключе. Но нельзя подавать правду, которая отрезвляет, оставаясь в то же время положительным героем…, — заявила Мендель.



По словам экс-спикера Зеленского, эта книга является рассказом от лица ее самой — девушки, родившейся перед самым развалом Советского Союза в русскоязычном городе, которой пришлось бороться в мужском мире политикума.





Напомним, ранее мы сообщали, что бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала книгу о своей работе в должности пресс-секретаря, политику и украинцев.