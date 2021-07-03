Оползень в Японии. Фото: NHK

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Оползень в Японии накрыл город — трагедия произошла в префектуре Сидзуока, город Атами. Сейчас спасатели разыскивают около 20 человек, пропавших без вести в результате оползня.

Селевой поток накрыл город сегодня, 3 июля, около 10.30 утра по местному времени. Об этом сообщает NHK со ссылкой на официальную информацию местных властей.





Причиной оползня могли стать сезонные проливные дожди, которые ежегодно льют в Японии около месяца. Мощная стихия снесла несколько домов, еще более 2 тыс. 800 домохозяйств остались без электричества. Сейчас полиция и спасатели разыскивают пропавших людей и разгребают завалы.









Местные власти уже подали запрос на военную помощь для проведения спасательной операции в Атами и приказали эвакуироваться жителям в частях префектур Канагава, Чиба и Сидзуока. Жителям городов Хирацука и Канагава приказано немедленно покинуть свои дома.

Напомним, ранее мы сообщали, что смещение в Одесской области мог унести жизни женщины, отдыхала в селе Лебедевка.

Источник: NHK