Мощный оползень накрыл город в Японии (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n156935-moschnyy-opolzen-nakryl-gorod-v-yaponii-foto-video.htmlРакурс
Оползень в Японии накрыл город — трагедия произошла в префектуре Сидзуока, город Атами. Сейчас спасатели разыскивают около 20 человек, пропавших без вести в результате оползня.
Селевой поток накрыл город сегодня, 3 июля, около 10.30 утра по местному времени. Об этом сообщает NHK со ссылкой на официальную информацию местных властей.
Причиной оползня могли стать сезонные проливные дожди, которые ежегодно льют в Японии около месяца. Мощная стихия снесла несколько домов, еще более 2 тыс. 800 домохозяйств остались без
электричества. Сейчас полиция и спасатели разыскивают пропавших людей и разгребают завалы.
Местные власти уже подали запрос на военную помощь для проведения спасательной операции в Атами и приказали эвакуироваться жителям в частях префектур Канагава, Чиба и Сидзуока. Жителям городов Хирацука и Канагава приказано немедленно покинуть свои дома.
Напомним, ранее мы сообщали, что смещение в Одесской области мог унести жизни женщины, отдыхала в селе Лебедевка.
Источник: NHK