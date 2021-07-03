Украинец умер после вакцинации Pfizer — в СНБО отреагировали

Украинец умер после вакцинации Pfizer. Фото: УП

https://racurs.ua/n156934-ukrainec-umer-posle-vakcinacii-pfizer-v-snbo-otreagirovali.html

Ракурс

Вакцинация в Украине обернулась внезапным летальным исходом от одного из самых безопасных препаратов от коронавируса.

Глава комиссии биобезопасности при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Комиссаренко не считает, что смерть пациента связана с вакцинацией. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Ученый отметил, что этот случай привлечет внимание мира, но пока все обстоятельства трагедии неизвестны, поэтому лучше избегать каких-либо выводов.

Необходимо провести детальное обследование этого человека патологоанатомом, а затем определить причину смерти, потому что человек, конечно, мог умереть без всякой вакцинации. Нужно быть уверенным, что это связано с вакцинацией. Я думаю, во всем мире этот случай будет подробно анализироваться, — заявили в СНБО.



Исследователь отметил, что ранее после прививки препаратом AstraZeneca фиксировали «два случая тромбоза на миллион». По его словам, у препарата Pfizer «этот процент был еще ниже».

Как известно, вчера, 2 июля, в Минздраве сообщили, что винничанина вакцинировали препаратом Pfizer в 13.45. В течение одного часа у него не было никаких симптомов или жалоб на самочувствие. Пожаловался он на тошноту и потерю сознания в 17.00 — ему провели реанимационные мероприятия. Однако, спасли пациента, к сожалению, не удалось, медики в 18.02 констатировали смерть.