Українець помер після вакцинації Pfizer — у РНБО відреагували

Українець помер після вакцинації Pfizer. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156934-ukrayinec-pomer-pislya-vakcynaciyi-pfizer-u-rnbo-vidreaguvaly.html

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Вакцинація в Україні обернулася раптовим летальним випадком від одного з найбезпечніших препаратів від коронавірусу.

Глава комісії біобезпеки при Раді національної безпеки й оборони (РНБО) Сергій Комісаренко не вважає, що смерть пацієнта пов’язана з вакцинацією. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

Науковець наголосив, що цей випадок приверне увагу світу, але поки всі обставини трагедії невідомі, тому краще уникати будь-яких висновків.

Необхідно провести детальне обстеження цієї людини патологоанатомом, а потім визначити причину смерті, тому що людина, звичайно, могла померти й без всякої вакцинації. Треба бути переконаним, що це пов’язано з вакцинацією. Я думаю, в усьому світі цей випадок буде детально аналізуватися, — заявили в РНБО.



Дослідник зазначив, що раніше після щеплення препаратом AstraZeneca фіксували «два випадки тромбозу на мільйон». За його словами, у препарату Pfizer «цей відсоток був ще нижчим».

Як відомо, учора, 2 липня, у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) повідомили, що вінничанина вакцинували препаратом Pfizer о 13.45. Упродовж однієї години в нього не було жодних симптомів чи нарікань на самопочуття. Поскаржився він на нудоту та втрату свідомості о 17.00 — йому провели реанімаційні заходи. Проте, врятували пацієнта, на жаль, не вдалося, медики о 18.02 констатували смерть.