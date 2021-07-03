Коронавірус у світі з’явився раніше, ніж вважалося

Коронавірус у світі. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156933-koronavirus-u-sviti-z-yavyvsya-ranishe-nij-vvajalosya.html

Ракурс

Коронавірус у світі поширився з надзвичайною швидкістю. Аналіз динаміки поширення інфекції свідчить про те, що перший хворий на COVID-19 міг з’явитися на кілька тижнів раніше, ніж це вважалося раніше.

Такого висновку дійшли науковці британського Кентського університету. Результати досліджень оприлюднив журнал PLOS Pathogens.

Офіційно про появу коронавірусу Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) дізналася 31 грудня 2019 року, тому перші випадки коронавірусу мали б виникнути орієнтовно на початку грудня. Але дослідники з Кентського університету стверджують, що, ймовірно, це сталося ще раніше.

З’ясувалося, що з такою динамікою поширення коронавірусу, перший його випадок у Китаї мав би з’явитися в середині жовтня — на початку листопада 2019 року, або на кілька тижнів раніше від загальноприйнятої версії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Дельта» (індійський коронавірус) уже почав розповсюджуватися в Україні. Цей різновид коронавірусу частіше вражає підлітків, а не дорослих людей.