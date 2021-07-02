«Дельта» йде: чи все так страшно з новим штамом COVID-19

https://racurs.ua/ua/2891-delta-yde-chy-vse-tak-strashno-z-novym-shtamom-covid-19.html

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Ми всі сподівалися на перепочинок від пандемії влітку. Схоже, не вийде. «Дельта»-штам (індійський) шириться світом. Хворих на ковід більшає в Росії, Індонезії, Латинській Америці, поки менший наступ «гостя з Індії» — в Британії, Португалії та інших країнах Західної Європи. «Індійська» частка у Росії та Британії становить понад 90%. Європейські експерти пророкують: до кінця серпня «Дельта» стане домінуючим штамом у Європі. Отже, і в Україні.

Що відомо про «Дельту» і чи допомагає вакцинація?

Новий штам коронавірусу B.1.617 уперше виявили в грудні 2020 року на території Індії. Вже тоді Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала цей штам як «варіант, що викликає заклопотаність». Що наразі відомо? «Дельта» на 40–60% більш заразний, ніж попередній «Альфа» («британський»). А як щодо тяжчого перебігу?

«Поки не можна стверджувати про більш тяжкий перебіг. Можливо, частково тому, що серед хворих зараз значна кількість молодих. За даними Ізраїлю, вакциновані хворіють легше. Але надалі кількість смертей, імовірно, також збільшиться за рахунок зростання кількості хворих. Питання — наскільки», — вважає докторка медичних наук, кардіологиня, професорка внутрішньої медицини Катерина Амосова.

Чи допоможе вакцинація від «Дельти»? Нещодавно представник компанії Pfizer в Ізраїлі Алон Раппапорт заявив, що вакцина Pfizer/BioNTech має високу ефективність проти «Дельта»-штаму коронавірусу.

«Дані, що ми маємо на сьогодні, здобуті під час досліджень, які ми проводимо у лабораторії, і включають дані з місць, де індійський варіант «Дельта» вже витіснив британський штам як найпоширеніший. Дані вказують на те, що наша вакцина дуже ефективна, майже на 90%, для запобігання коронавірусній хворобі COVID-19», — відзначив експерт. Схожі дані про доволі високу здатність захистити від індійського штаму оприлюднили й інші виробники вакцин.

Поширення нового штаму в країнах із низьким охопленням вакцинацією має своє логічне пояснення, але чому зростає захворюваність у країнах із великим прошарком щеплених? Чи так усе добре з реальною ефективністю вакцин проти «Дельти»?

Що відбувається в Британії, де вакциновано понад 80% дорослих (повністю — 60%)? Найбільша кількість нових випадків серед молоді 20–29 років, найменша — серед літніх людей старше 80 років. Тут молодь вакцинувати не встигли, тоді як літніх людей щеплення певною мірою захистило. У Британію індійський штам привезли з Індії мінімум тисяча інфікованих. Експерти зауважують: хоча число репродукції, яке визначає заразність, здається, невелике (3–4), це не означає, що одна особа інфікує лише трьох або чотирьох інших. Насправді за сприятливих умов одна людина може інфікувати умовних 30 осіб, інша — жодної. Такими сприятливими умовами могли стати послаблені обмежувальні заходи в Британії та холодна погода в той час.

Яка ситуація в Ізраїлі? У цій країні двома дозами Pfizer щеплено 57% усіх жителів. Незважаючи на повну вакцинацію більш як половини населення країни, на жаль, хворіють і щеплені. За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, із 564 нових випадків коронавірусної хвороби (за період 22 травня — 20 червня) на індійський штам припадало 29%. Водночас, нагадаю, представник Pfizer заспокоїв, що їхня вакцина захищає від «Дельти» на 90%. Яка ефективність реальна — покаже час. Очільниця відділу охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Шарон Олрой-Прейс заявила, що наразі бракує даних для повного уявлення про ефективність вакцини проти штаму «Дельта».

В основному в Ізраїлі хворіють підлітки до 16 років, половина з яких ще не встигла отримати вакцину від коронавірусу. В одному із міст Ізраїлю стався спалах коронавірусу серед школярів, саме після цього вірус почав розповзатися і серед повністю вакцинованих дорослих. Тож уряд країни заявив про необхідність вакцинації дітей 12–15 років. Ізраїль навіть запровадив штрафи для своїх громадян за відвідування країн із максимальним рівнем загрози зараження COVID-19. Виїзд до «країн максимального ризику» (Аргентини, Бразилії, ПАР, Індії, Мексики і Росії) потягне за собою штраф у розмірі 5000 шекелів (близько 1300 євро).

Імунолог Федір Лапій зазначає, що наразі вже доступні результати досліджень, які доводять: більшість наявних вакцин від коронавірусу є ефективними і проти індійського штаму. Як виявилося, половина інфікованих в Ізраїлі — це діти та підлітки, які ще не отримали щеплення через вік, а також інші невакциновані особи. Інша половина — це вакциновані, які хворіють на коронавірус штаму «Дельта» в легкій формі. Отже, щеплення захистило їх від тяжкого перебігу хвороби. Тож щеплюватися варто. Вакцинами, які є під рукою, — радить імунолог.

Чи омине Україну хвиля захворюваності, спричинена «Дельтою»?

«Ні. Подивіться на свіжі дані про динаміку смертності від ковіду, перш за все в сусідній країні, — каже Катерина Амосова. — Кількість померлих уже досягнула рівня попереднього піку в лютому, і це не стеля. Так само в січні-лютому ми дивилися на чужі графіки нової хвилі, яка була спричинена «британцем», і думали, що нас це не торкнеться. А в квітні померло в півтора разу більше українців, ніж у попередні роки».

В Україні на сьогодні повністю вакциновано менш як 5% населення віком 60+. А це найвразливіша група (є дані, що таких людей в Україні 10 мільйонів). В епідеміології головне в протидії інфекційним захворюванням — вчасно виявляти ворога, проводити епідрозслідування. Що й казати, якщо два офіційно зареєстровані випадки штаму «Дельта» в Україні були оперативно виявлені завдяки тому, що інфекціоніст Ольга Голубовська самотужки відвезла зразки підозрілих пацієнтів до лабораторії Інституту молекулярної біології та генетики?! Як виявилося, не марно. Лише після цього Кабмін запровадив низку обмежувальних заходів для громадян, які прибувають до нашої країни з Республіки Індія, Великої Британії, Північної Ірландії, Російської Федерації, Португалії. Незрозуміло, чому за кілька тижнів до цього Кабмін скасував обмежувальні заходи для громадян Індії.

Наразі в Україні нових випадків захворювання значно поменшало, клініки закриваються. Лякає, що тишком-нишком під цю «перемогу» можуть позбавити фінансування провідні інфекційні стаціонари. Коли скрізь горить, робити щось уже марно — кажуть епідеміологи. Це як поливати квіти, коли твій дім охоплено полум'ям.

«Вірус розповсюджується переважно аерозольним шляхом. Хтось цікавиться станом вентиляції в школах і інших громадських місцях? Практика «збирання» заразних пацієнтів під кабінетами сімейних лікарів, куди вони приїжджають громадським транспортом, так само, як до лабораторії, аптеки й інших магазинів, триватиме й далі?» — ставить, мабуть, уже риторичне запитання Катерина Амосова.

Що робити, щоб уберегтися від нового штаму? Перш за все пришвидшити щеплення. Поновлювати обмежувальні заходи і проводити епідрозслідування. Наприклад, Ізраїль запровадив карантин для контактних осіб (навіть повністю вакцинованих), заборонив в’їзд для іноземців, незважаючи на вакцинацію. Все це було вирішено оперативно і своєчасно (коли нових випадків інфікування було менш як 200 на день).

Наступна хвиля буде, треба вакцинуватися — радять лікарі. Вакцинація залишається дуже ефективною щодо дикого штаму — уханьського, певна частка його в Україні залишається. Якщо ви й захворієте, то це шанс вижити. Це також шанс не завалити всю медичну систему і замучений медперсонал.