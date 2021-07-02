«Дельта» идет: все ли так страшно с новым штаммом COVID-19

https://racurs.ua/2891-delta-idet-vse-li-tak-strashno-s-novym-shtammom-covid-19.html

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Мы все надеялись на отдых от пандемии летом. Похоже, не получится. «Дельта»-штамм (индийский) распространяется по миру. Число больных ковидом увеличивается в России, Индонезии, Латинской Америке, пока «гость из Индии» меньше наступает в Великобритании, Португалии и других странах Западной Европы. «Индийская» доля в России и Британии превышает 90%. Европейские эксперты прогнозируют: к концу августа «Дельта» станет доминирующим штаммом в Европе. Следовательно, и в Украине.

Что известно о «Дельте» и помогает ли вакцинация?

Новый штамм коронавируса B.1.617 впервые обнаружили в декабре 2020 года на территории Индии. Уже тогда Всемирная организация здравоохранения квалифицировала этот штамм как «вариант, вызывающий озабоченность». Что известно сейчас? «Дельта» на 40–60% более заразен, чем предыдущий «Альфа» («британский»). А как насчет более тяжелого течения?

«Пока нельзя утверждать о более тяжелом течении. Возможно, отчасти потому, что среди больных сейчас значительное количество молодых. По данным Израиля, вакцинированные болеют легче. Но в дальнейшем количество смертей, вероятно, также увеличится за счет роста числа больных. Вопрос — насколько», — считает доктор медицинских наук, кардиолог, профессор внутренней медицины Екатерина Амосова.

Поможет ли вакцинация от «Дельты»? Недавно представитель компании Pfizer в Израиле Алон Раппапорт заявил, что вакцина Pfizer/BioNTech имеет высокую эффективность против «Дельта»-штамма коронавируса.

«Данные, которые у нас есть сегодня, получены в ходе исследований, которые мы проводим в лаборатории, и включают данные из мест, где индийский вариант «Дельта» уже вытеснил британский штамм как самый распространенный. Данные указывают на то, что наша вакцина очень эффективна, почти на 90%, для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19», — отметил эксперт. Похожие данные о довольно высокой способности защитить от индийского штамма обнародовали и другие производители вакцин.

Распространение нового штамма в странах с низким охватом вакцинацией имеет свое логическое объяснение, но почему растет заболеваемость в странах с большой долей привитых? Так ли все хорошо с реальной эффективностью вакцин против «Дельты»?

Что происходит в Британии, где вакцинированы более 80% взрослых (полностью — 60%)? Наибольшее количество новых случаев среди молодежи 20–29 лет, наименьшее — среди пожилых людей старше 80 лет. Здесь молодежь вакцинировать не успели, тогда как пожилых людей прививка в некоторой степени защитила. В Британии индийский штамм привезли из Индии минимум тысяча инфицированных. Эксперты отмечают: хотя число репродукции, определяющее заразность, вроде бы, небольшое (3–4), это не означает, что один человек инфицирует всего трех или четырех других. На самом деле при благоприятных условиях один человек может инфицировать условных 30 человек, другой — ни одного. Такими благоприятными условиями могли стать ослабленные ограничительные меры в Британии и холодная погода в то время.

Какова ситуация в Израиле? В этой стране двумя дозами Pfizer привито 57% всех жителей. Несмотря на полную вакцинацию более половины населения страны, к сожалению, болеют и привитые. По данным Министерства здравоохранения Израиля, из 564 новых случаев коронавирусной болезни (за период 22 мая — 20 июня) на индийский штамм приходилось 29%. В то же время, напомню, представитель Pfizer успокоил, что их вакцина защищает от «Дельты» на 90%. Какова эффективность на самом деле — покажет время. Глава отдела здравоохранения Министерства здравоохранения Израиля Шарон Олрой-Прейс заявила, что пока не хватает данных для полного представления об эффективности вакцины против штамма «Дельта».

В основном в Израиле болеют подростки до 16 лет, половина из которых еще не успела получить вакцину от коронавируса. В одном из городов Израиля произошла вспышка коронавируса среди школьников, именно после этого вирус начал расползаться и среди полностью вакцинированных взрослых. Поэтому правительство страны заявило о необходимости вакцинации детей 12–15 лет. Израиль даже ввел штрафы для своих граждан за посещение стран с максимальным уровнем угрозы заражения COVID-19. Выезд в «страны максимального риска» (Аргентину, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику и Россию) повлечет за собой штраф в размере 5000 шекелей (около 1300 евро).

Иммунолог Федор Лапий отмечает, что сейчас уже доступны результаты исследований, которые доказывают: большинство имеющихся вакцин от коронавируса эффективны и против индийского штамма. Как оказалось, половина инфицированных в Израиле —это дети и подростки, еще не получившие прививку из-за возраста, а также другие невакцинированные лица. Другая половина —это вакцинированные, которые болеют коронавирусом штамма «Дельта» в легкой форме. А значит, прививка защитила их от тяжелого течения болезни. Поэтому прививаться стоит. Вакцинами, которые есть под рукой, —советует иммунолог.

Обойдет ли Украину волна заболеваемости, вызванная «Дельтой»?

«Нет. Посмотрите на свежие данные о динамике смертности от ковида, прежде всего в соседней стране, —говорит Екатерина Амосова. — Количество умерших уже достигло уровня предыдущего пика в феврале, и это не потолок. Так же в январе-феврале мы смотрели на чужие графики новой волны, которая была вызвана «британцем», и думали, что нас это не коснется. А в апреле умерло в полтора раза больше украинцев, чем в предыдущие годы».

В Украине на сегодняшний день полностью вакцинированы менее 5% населения в возрасте 60+. А это самая уязвимая группа (есть данные, что таких людей в Украине 10 миллионов). В эпидемиологии главное в противодействии инфекционным заболеваниям —своевременно выявлять врага, проводить эпидрасследования. Что и говорить, если два официально зарегистрированных случая штамма «Дельта» в Украине были оперативно выявлены благодаря тому, что инфекционист Ольга Голубовская самостоятельно отвезла образцы подозрительных пациентов в лабораторию Института молекулярной биологии и генетики?! Как оказалось, не зря. Только после этого Кабмин ввел ряд ограничительных мер для граждан, прибывающих в нашу страну из Республики Индия, Великобритании, Северной Ирландии, Российской Федерации, Португалии. Непонятно, почему за несколько недель до этого Кабмин отменил ограничительные меры для граждан Индии.

Сейчас в Украине новых случаев заболевания значительно меньше, клиники закрываются. Пугает, что втихаря под эту «победу» могут лишить финансирования ведущие инфекционные стационары. Когда везде горит, делать что-либо уже бесполезно —говорят эпидемиологи. Это как поливать цветы, когда твой дом охвачен пламенем.

«Вирус распространяется преимущественно аэрозольным путем. Кто-то интересуется состоянием вентиляции в школах и других общественных местах? Практика «сбора» заразных пациентов под кабинетами семейных врачей, куда они приезжают общественным транспортом, так же, как в лаборатории, аптеки и другие магазины, продолжится?» —задает, наверное, уже риторический вопрос Екатерина Амосова.

Что делать, чтобы уберечь себя от нового штамма? Прежде всего ускорить вакцинацию. Возобновлять ограничительные меры и проводить эпидрасследования. Например, Израиль ввел карантин для контактных лиц (даже полностью вакцинированных), запретил въезд для иностранцев, несмотря на вакцинацию. Все это было решено оперативно и своевременно (когда новых случаев инфицирования было менее 200 в день).

Новая волна будет, надо вакцинироваться —советуют врачи. Вакцинация остается очень эффективной по дикому штамму —уханьскому, некоторая его доля в Украине остается. Если вы и заболеете, то это шанс выжить. Это также шанс не завалить всю медицинскую систему и измученный медперсонал.