Підліток. Фото: Istock

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Штам «Дельта» (індійський коронавірус) уже почав розповсюджуватися в Україні.

Цей різновид коронавірусу частіше вражає підлітків, а не дорослих людей. Таку заяву зробив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

За його словами, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) планує прискорити темпи вакцинації за літній період, який підготує українців до осені, коли щепитимуть максимальну кількість людей через ризик поширення штаму «Дельта».

Кузін наголосив, що МОЗ проведе перевірку готовності до роботи дитячих інфекційних лікарень, оскільки восени на них чекає хвиля хворих підлітків із коронавірусом.

Ми знаємо, що штам «Дельта» більше уражує саме підліткове населення. Навіть ті випадки, які були зафіксовані у Великій Британії, переважно були пов’язані з тим, що спалахи фіксувались або на рівні шкіл, або на рівні професійних навчальних закладів, тому зараз ми будемо перевіряти готовність саме дитячих інфекційних відділень лікарень, — додав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Львів уже готується до нової хвилі пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, оскільки штам «Дельта» вже прийшов в Україну.