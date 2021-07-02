Подросток. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156902-delta-porajaet-podrostkov-v-ukraine-proveryat-detskie-bolnice-minzdrav.html

Ракурс

Штамм «Дельта» (индийский коронавирус) уже начал распространяться в Украине.

Эта разновидность коронавируса чаще поражает подростков, а не взрослых людей. Такое заявление сделал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире программы «Завтрак с 1+1».

По его словам, Минздрав планирует ускорить темпы вакцинации за летний период, что подготовит часть украинцев к осени, когда начнут прививать максимальное количество людей из-за риска распространения штамма «Дельта».

Кузин отметил, что Минздрав проведет проверку готовности к работе детских инфекционных больниц, так как осенью их ждет волна больных подростков с коронавирусом.

Мы знаем, что штамм «Дельта» чаще поражает именно подростковое население. Даже те случаи, которые были зафиксированы в Великобритании, в основном были связаны с тем, что вспышки фиксировались или на уровне школ, или на уровне профессиональных учебных заведений, поэтому сейчас мы будем проверять готовность именно детские инфекционные отделения больниц, — добавил главный санитарный врач.

Напомним, ранее мы сообщали, что Львов уже готовится к новой волне пандемии коронавирусной болезни COVID-19, поскольку штамм «Дельта» уже пришел в Украину.