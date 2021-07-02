Львов готовится к штамму коронавируса «Дельта». Фото: УП

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Львов готовится к новой волне пандемии коронавирусной болезни СOVID-19, поскольку штамм «Дельта» уже пришел в Украину.

Во Львове провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где было договорено о нескольких важных вещах. Об этом 2 июля сообщил городской голова Андрей Садовый в Telegram.

Власти договорились усилить (в разумных пределах) соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания и культуры. Также было договорено обустроить и зарезервировать дополнительные кровати с кислородом.

Для контактирования заведений власти подготовят вместе с Минздравом необходимые документы. Количество вакцинаций ежедневно хотят увеличить до 5 тыс.

Мы все слишком расслабились. Теплое лето, конечно, хороший повод для отдыха и перезагрузки, но нужно не забывать, что СOVID-19 нас не оставил. В Украине уже зафиксированы случаи нового штамма «Дельта». И хоть сегодня статистика заболеваний действительно положительная для нас, но придет осень и придется пожинать плоды. Поэтому давайте подумаем о последствиях уже сегодня, — подчеркнул Садовый.

Напомним, специалисты считают, что Украине грозит новая волна заболеваемости — на этот раз ее может инициировать временно оккупированный Крым. Косвенные данные свидетельствуют, что официальная статистика оккупантов в несколько раз занижает число больных коронавирусной болезнью COVID-19 на полуострове.