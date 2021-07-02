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Ракурс
Крокодил. Фото: Istock

Огромный крокодил мирно бродил по улицам города в Индии (ВИДЕО)

2 июл 2021, 13:07
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Курьез случился в Индии — гигантский крокодил гулял по улицам в индийском городке в пригороде Дандели, штат Карнатака.

Рептилию, которая устроила променад, сняли на видео. Соответствующие ролики загрузили пользователи на YouTube.


По словам сотрудника индийской лесной службы Рамеша Пандея, крокодил мог попасть в город из-за сезонного разлива рек. Также хищник мог убежать из заповедника Дандели, который располагается рядом с городком. Никто из местных жителей не пострадал от прогулки рептилии, а крокодила поймали и выпустили в ближайшую реку.

Напомним, ранее мы сообщали, что потоп в Ялте привел к внезапному побегу крокодилов из акватеррариумов. Рептилии сбежали из клеток, из-за чего владельцу крокодилов пришлось вылавливать беглецов голыми руками, пока они расползались по помещению.

Источник: Ракурс


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