Крокодил. Фото: Istock

https://racurs.ua/n156900-ogromnyy-krokodil-mirno-brodil-po-ulicam-goroda-v-indii-video.html

Ракурс

Курьез случился в Индии — гигантский крокодил гулял по улицам в индийском городке в пригороде Дандели, штат Карнатака.

Рептилию, которая устроила променад, сняли на видео. Соответствующие ролики загрузили пользователи на YouTube.

По словам сотрудника индийской лесной службы Рамеша Пандея, крокодил мог попасть в город из-за сезонного разлива рек. Также хищник мог убежать из заповедника Дандели, который располагается рядом с городком. Никто из местных жителей не пострадал от прогулки рептилии, а крокодила поймали и выпустили в ближайшую реку.





Напомним, ранее мы сообщали, что потоп в Ялте привел к внезапному побегу крокодилов из акватеррариумов. Рептилии сбежали из клеток, из-за чего владельцу крокодилов пришлось вылавливать беглецов голыми руками, пока они расползались по помещению.