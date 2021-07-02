Перезагрузка ВККСУ — Рада отклонила блокирующие постановления «Батькивщины»

https://racurs.ua/n156899-perezagruzka-vkksu-rada-otklonila-blokiruuschie-postanovleniya-batkivschiny.html

Ракурс

Закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины может подписать глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Это стало возможным после того, как нардепы 2 июля отклонили два постановления, авторы которых требовали отменить решение Рады о принятии закона «О внесении изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины» (№ 3711-Д).

После подписи спикера закон направят президенту Украины.

Оба проекты постановлений об отмене решения Рады не набрали в зале минимальных 226 голосов нардепов. Блокировали судебную реформу таким образом народные депутаты от фракции «Батькивщина».

Они аргументировали необходимость отмены законодательного акта тем, что его принятие якобы произошло с нарушениями требований Конституции Украины и регламента.

Рада одобрила этот закон в целом 29 июня. ВККСУ заполняет вакансии в судебной системе и проводит квалификационную оценку судей. На членство в ВККС смогут претендовать члены ВККС, ВСП и Высшего совета юстиции. Перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей Украины состоится с решающей ролью международных экспертов.