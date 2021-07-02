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Ракурс
Вакцина. Фото: Istock

Pfizer для всех в июле — новые обещания Минздрава

2 июл 2021, 12:45
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Вакцинация от коронавируса в Украине может стать еще более доступной. В частности, все украинцы смогут получить прививки препаратом производителя Pfizer.

Вакцина Pfizer появится в украинских центрах массовой вакцинации уже в конце июля. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире программы «Завтрак с 1+1».

Он отметил, что появление Pfizer состоится в рамках перехода на пятый этап дорожной карты вакцинации украинцев.


Сейчас у нас идет четвертый этап, то есть когда мы вакцинируем людей с хроническими неинфекционными заболеваниями. В конце июля и в августе мы уже переходим на пятый этап, когда вакцинация будет доступна для всех. И, в том числе, вакцина Pfizer будет перераспределена в пункты прививки, — отметил Кузин.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине значительно ускорилась. Минздрав ожидает, что уже в течение июля в Украину поступят 2 млн доз препарата американского производителя Moderna.

Источник: Ракурс


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