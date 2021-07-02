11-летний водитель погиб возле Львова, за руль BMW его посадил пьяный отец

11-летний водитель погиб возле Львова. Фото: Нацполиция

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло во Львовской области — жертвой дорожной аварии стал 11-летний парень.

В четверг, 1 июля, июля около полуночи в селе Рясное-Русское Львовского района автомобиль BMW съехал с проезжей части в кювет. В результате ДТП от полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Оказалось, что управлять транспортным средством ребенку разрешил отец — 35-летний житель села Рясное-Русское, который также был в автомобиле. Кроме того, в салоне BMW находился владелец, 23-летний житель того же села. Оба взрослых были пьяны, их с незначительными телесными повреждениями доставили в больницу.

Следователи открыли по факту аварии уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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