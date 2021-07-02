Простой способ лечения мигрени нашли ученые. Фото: Istock

https://racurs.ua/n156896-prostoy-sposob-lecheniya-migreni-nashli-uchenye.html

Ракурс

Мигрень — одно из самых распространенных заболеваний, которое поражает множество современных людей.

Оказалось, что сократить приступы этого заболевания можно увеличив потребления омега-3. Об этом сообщает British Medical Journal.

Ученые провели эксперимент, во время которого посадили на диету людей, страдающих мигренями. План питания был богат омега-3 кислотами. В ходе исследования оказалось, что такой рацион способствует уменьшению длительности головной боли.

Во время исследования сравнили две диеты, одна из которых подразумевает повышенное потребление омега-3 кислот, а вторая — сниженное потребление омега-6 при таком же уровне омега-3, как и в первой диете.

Для участия в испытании пригласили 182 человека (среди них 88% женщин, средний возраст 38 лет), которые страдали мигренью от пяти до 20 дней каждый месяц. Случайным образом участникам выбрали одну из диет, которой они должны были придерживаться в течение 16 недель. Частоту и продолжительность головной боли добровольцы фиксировали ежедневно в электронном дневнике.

По окончанию эксперимента ученые провели опрос, состоящий из шести пунктов, который оценивал влияние головной боли на качество жизни. Выяснилось, что обе диеты способствовали увеличению концентрации в крови «обезболивающей» кислоты по сравнению с контрольной диетой. Также эти диеты сократили продолжительность мигрени.

Напомним, ранее мы сообщали, что австралийские медики недавно обнаружили свидетельства того, что мигрень могут провоцировать паразиты, подцепить которых можно даже случайных непродолжительных контактах с жителями эндемичных стран.