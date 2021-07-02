Цена земли в Украине будет повышаться ежегодно. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n156895-zemlya-budet-obogaschat-v-kabmine-obnarodovali-prognoz-rosta-ceny.html

Ракурс

Цена земли в Украине будет повышаться ежегодно — стоимость земучастков сельскохозяйственного назначения будет расти на 7−10%.

На рост цены будут влиять рыночные факторы. Об этом 2 июля заявил глава Министерства аграрной политики Роман Лещенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Заседание ВРУ транслировалось в YouTube.

Что касается роста стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения. По нашим оценкам, рост будет около 7−10% ежегодно, поскольку украинская земля недооценена, но есть рыночные факторы, которые влияют на рост цены… Мы имеем убеждение, что цена будет постоянно расти, — отметил министр.



Ранее Лещенко прогнозировал, что средняя цена земли по стране после открытия рынка составит около 2 тыс. долл. за 1 га. Затем она может вырасти в несколько раз.

Напомним, в Кабмине заявляли, что для покупки земли в Украине необходимо осуществить три базовых шага. Первый шаг — стоит проверить на публичной кадастровой карте, что земельный участок внесен, и на него есть вся документация. Второй шаг — обращение к нотариусу. Третий — прохождение проверки и непосредственно оформление сделки купли/продажи.