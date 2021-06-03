Онлайн-продажу земли разблокировала Рада

https://racurs.ua/n155555-onlayn-prodaju-zemli-razblokirovala-rada.html

Ракурс

Подписание закона об онлайн-продаже земли 3 июня разблокировали в Раде.

В парламент внесли семь постановлений об отмене законопроекта № 2195, который позволяет продавать государственную землю на электронных аукционах. Ни одно из постановлений нардепы не поддержали.

Таким образом, законопроект теперь могут направить на подпись спикеру Дмитрию Разумкову и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В Украине государственную землю будут продавать только онлайн. Верховная Рада 18 мая приняла во втором чтении законопроект, в котором разрешила продажу земли через интернет на электронных аукционах. «За» тогда проголосовали 272 нардепа.

Торги государственной землей будут проводиться только онлайн. Также вся информация об аукционе, лоты, регистрации, документы будут доступны в режиме онлайн, но до завершения аукциона информация об участниках является конфиденциальной.

В торгах могут принимать участие не менее двух человек. Принять участие смогут и фермеры.

Гарантийный взнос составляет 30% от стартовой цены. Торги будут проходить в три раунда: один раунд — одно повышение ставки. Минимальный шаг составит не менее 1% от стартовой цены лота.