Онлайн-продаж землі розблокувала Рада

https://racurs.ua/ua/n155555-onlayn-prodaj-zemli-rozblokuvala-rada.html

Ракурс

Підписання закону про онлайн-продаж землі 3 червня розблокували у Раді.

До парламенту внесли сім постанов про скасування законопроекту № 2195, який дозволяє продавати державну землю на електронних аукціонах. Жодну з постанов нардепи не підтримали.

Таким чином, законопроект можуть направити на підпис спікеру Дмитру Разумкову і президенту України Володимиру Зеленському.

В Україні державну землю продаватимуть тільки онлайн. Верховна Рада 18 травня прийняла в другому читанні законопроект, яким дозволила продаж землі через інтернет на електронних аукціонах. «За» тоді висловилися 272 нардепа.

Торги державною землею будуть проводитися тільки онлайн. Також вся інформація про аукціон, лоти, реєстрації, документи будуть доступні в режимі онлайн, але до завершення аукціону інформація про учасників є конфіденційною.

У торгах можуть брати участь не менше двох осіб. Взяти участь зможуть і фермери.

Гарантійний внесок становить 30% від стартової ціни. Торги проходитимуть у три раунди: один раунд — одне підвищення ставки. Мінімальний крок становитиме не менше 1% від стартової ціни лота.