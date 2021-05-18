Як працюватиме закон про продаж землі на електронних аукціонах. Фото: bilozerka.info

https://racurs.ua/ua/n154824-prodaj-silgospugid-na-elektronnyh-torgah-yak-ce-pracuvatyme.html

Ракурс

Закон про продаж землі через електронні аукціони 18 травня ухвалила Верховна Рада.

Парламентарі підтримали ухвалення законопроекти № 2195 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони». Новий закон передбачає зміну процедури проведення земельних торгів.

Зміни передбачають, що земельні торги буду обов’язкові, у разі:

продаж або передача в користування земельних ділянок державної або комунальної власності;

продаж земельних ділянок сільгосппризначення всіх форм власності;

продаж земельних ділянок, прав емфітевзису, суперфіція на них виконавцями під час виконання рішень.

Земельні торги проводитимуться у формі електронного аукціону в режимі реального часу. Переможе на торгах той, хто запропонує найвищу ціну за землю.

Власник ділянки повинен повідомити суб'єкта переважного права на купівлю землі (наприклад, орендаря) за 30 днів до проведення торгів. При цьому підпис на такому повідомленні засвідчується нотаріально.

Учасник торгів зобов’язаний внести реєстраційний внесок (600 грн у 2021 році) та гарантійний внесок (30% від стартової ціни за землю). При цьому, у разі програшу на торгах, гарантійний внесок учаснику повертається, а ось реєстраційний — ні. Переможець торгів підписує протокол торгів і договір, а також оплачує повну ціну за землю і вартість витрат на підготовку лота до продажу.

Законопроект передбачає, що земельні торги будуть проводитися виключно на державних майданчиках.

Нагадаємо, законопроект про земельні торги передбачає, що оголошення про аукціон та документи на лот автоматично відображатимуться у Єдиному державному порталі земельних торгів. Аукціони проводитимуть онлайн у режимі реального часу в єдиній електронній торговельній системі.