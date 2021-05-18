Продавати землю на електронних аукціонах дозволила Рада

https://racurs.ua/ua/n154797-prodavaty-zemlu-na-elektronnyh-aukcionah-dozvolyla-rada.html

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Продавати землю на електронних аукціонах дозволила Верховна Рада, ухваливши 18 травня останній законопроект з пакету земельної реформи. Йдеться про проект закону № 2195 щодо продажу земельних ділянок та прав оренди на електронних аукціонах, який під час пленарного засідання у вівторок підтримали 272 нардепи.

Відтепер подати документи на участь у земельних торгах, зареєструватися та взяти участь в аукціоні можна онлайн, — заявив очільник аграрного комітету Ради, «слуга» Микола Сольський.

Законопроект передбачає, що оголошення про аукціон та документи на лот автоматично відображатимуться у Єдиному державному порталі земельних торгів. Аукціони проводитимуть онлайн у режимі реального часу в єдиній електронній торговельній системі.

Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яку можна буде продавати з аукціону, не повинна перевищувати 20 га.

Всього до проекту закону було подано 776 пропозицій та поправок. Профільний комітет рекомендував врахувати 160 пропозицій.

Нагадаємо, раніше у травні Рада ухвалила проект закону № 2194 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, розгляд якого через так званий поправковий спам впродовж місяця «гальмував» роботу парламенту.