Продавать землю на электронных аукционах позволила Рада

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Продавать землю на электронных аукционах позволила Верховная Рада, приняв 18 мая последний законопроект из пакета земельной реформы. Речь идет о проекте закона № 2195 о продаже земельных участков и прав аренды на электронных аукционах, который во время пленарного заседания во вторник поддержали 272 нардепа.

Теперь подать документы на участие в земельных торгах, зарегистрироваться и принять участие в аукционе можно онлайн, — заявил глава аграрного комитета Рады, «слуга» Николай Сольский.

Законопроект предусматривает, что объявление об аукционе и документы на лот автоматически будут отображаться в Едином государственном портале земельных торгов. Аукционы будут проводить онлайн в режиме реального времени в единой электронной торговой системе.

Площадь земельного участка сельскохозяйственного назначения государственной или коммунальной собственности, которую можно будет продавать с аукциона, не должна превышать 20 га.

Всего к проекту закона было подано 776 предложений и поправок. Профильный комитет рекомендовал учесть 160 предложений.

Напомним, ранее в мае Рада приняла проект закона № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, рассмотрение которого из-за так называемого поправочного спама в течение месяца «тормозило» работу парламента.