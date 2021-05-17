Тимошенко обещает масштабный земельный референдум

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Референдум по земле инициирует нардеп Юлия Тимошенко. В понедельник в ходе согласительного совета фракций парламента она заявила о проведении 22 мая собрания инициативной группы по земельному референдуму.

Тимошенко напомнила, что с 1 июля вступает в силу закон, который позволяет свободную продажу земли. Кроме этого, политик заявила, что этот закон был принят «по настоянию президента Владимира Зеленского вопреки воле народа».

Также она обвинила Офис президента в имитации «народовластия» с помощью Центральной избирательной комиссии, которая регистрирует «фейковые инициативные группы».

Напомним, 26 апреля Тимошенко в стенах Верховной Рады обвинила нардепа из «Слуги народа» и председателя аграрного комитета Николая Сольского в причастности к преступной схеме, которая якобы лишила 425 земельных паев селян в Киевской области. Речь идет о владельцах паев, которые объединились в кооператив «Новоселицкий». По словам Тимошенко, рейдеры с помощью «черного регистратора» зарегистрировали компанию с аналогичным названием и оформили все паи и активы кооператива на себя. Парламентарий добавила, что Министерство юстиции аннулировало действия «черного регистратора», однако рейдеры через суд хотят отменить решение Минюста.