Тимошенко обіцяє масштабний земельний референдум

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Референдум щодо землі ініціює нардеп Юлія Тимошенко. У понеділок під час погоджувальної ради фракцій парламенту вона заявила про проведення 22 травня зборів ініціативної групи щодо земельного референдуму.

Тимошенко нагадала, що з 1 липня набуває чинності закон, який дозволяє вільний продаж землі. Окрім цього, політик заявила, що цей закон було ухвалено «за наполяганням президента Володимира Зеленського всупереч волі народу».

Також Тимошенко звинуватила Офіс президента у влаштуванні «фейкового народовладдя» за допомогою Центральної виборчої комісії, яка реєструє «фейкові ініціативні групи».

Нагадаємо, 26 квітня Тимошенко у стінах Верховної Ради звинуватила нардепа зі «Слуги народу» й голову аграрного комітету Миколу Сольського у причетності до злочинної схеми, яка нібито позбавила 425 земельних паїв селян на Київщині. Йдеться про власників паїв, які об'єдналися в кооператив «Новоселицький». За словами Тимошенко, рейдери через «чорного реєстратора» зареєстрували компанію з аналогічною назвою і оформили всі паї й активи кооперативу на себе. Парламентар додала, що Міністерство юстиції анулювало дії «чорного реєстратора», однак рейдери через суд хочуть скасувати рішення Мін’юсту.