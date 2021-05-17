Гроші МВФ — в НБУ повідомили дедлайн переговорів. Фото: УП

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Переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) тривають — Україна в найближчі тижні може досягти угоди на рівні персоналу.

За нашими позитивними очікуваннями, протягом наступних кількох тижнів нам вдасться вийти на staff level agreement — це буде текст оновленого меморандуму. Ми дискутуємо з МВФ. Після досягнення домовленості ми скажемо, що настав цей «щасливий» момент — досягнуто SLA. Далі ми повинні будемо виконувати попередні заходи, — розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтерв’ю FinClub.

Він пояснив, що ці заходи мають бути виконані до канікул, на які піде фонд улітку.

Якщо ми виконуємо всі попередні заходи, Україна виходить на Раду директорів МВФ. Враховуючи канікули в МВФ в другій половині літа, безумовним пріоритетом для нас буде виконання попередніх заходів до кінця червня, — сказав Гелетій.

Також він пояснив, що доля необхідних законопроектів залежить від Верховної Ради. Лише після виконання зобов’язань України перед МВФ можна буде розраховувати на новий транш.

Ці всі питання ми повинні врегулювати, щоб рухатися до досягнення угоди на рівні персоналу — staff level agreement — і далі виконувати попередні заходи та вже потрапляти з першим переглядом програми на Раду директорів МВФ, — сказав заступник голови НБУ.



Нагадаємо, монобільшість «Слуги народу» планує до 1 червня ухвалити декілька ключових законів, щоб отримати гроші від Міжнародного валютного фонду.

Серед законів, які вимагає ухвалити МВФ, — остаточне ухвалення закону про кримінальне покарання чиновників за брехню в деклараціях і про внесення змін до закону про НАБУ. Крім того, «слуги» внесуть й закон про зміни до закону про Нацбанк, який має зміцнити його незалежність. Наразі до кінця сесії у Верховній Раді залишилось п’ять пленарних тижнів.