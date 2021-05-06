США оцінюватимуть реформи Києва по співпраці з МВФ

https://racurs.ua/ua/n154291-ssha-ocinuvatymut-reformy-kyieva-po-spivpraci-z-mvf.html

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) слугуватиме маркером проведення реформ у галузі управління та протидії корупції, відповідно до якого США визначатимуть рівень і якість підтримки Києва.

Таку позицію висловив очільник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен 6 травня під час спілкування у Києві з представниками громадянського суспільства, бізнесу та антикорупційних органів, повідомила у Фейсбук директор «Центру протидії корупції» Дар’я Каленюк.

Основний меседж Блінкена: рівень та якість підтримки України від США прямо залежить від рівня проведення реформ у галузі доброго врядування та антикорупції. І маркером рівня проведення реформ — є МВФ. Держсекретар не приховує шоку від руйнування корпоративного управління в «Нафтогазі», — написала Каленюк.

За її словами, визначальною у відносинах Києва та Вашингтона стане судова реформа (перезавантаження Вищої ради правосуддя/Вищої кваліфікаційної комісії суддів), успішність якої залежатиме від рівня залучення незалежних міжнародних експертів до очищення органів суддівського самоврядування.

План дій щодо членства України в НАТО має стати новим безвізом для України. З чіткими вимогами реформ і дедлайнами ПДЧ буде дорожньою картою для влади, як не відхилятися від реформ, — заявила Каленюк.

На її думку, Вашингтон й держсекретар мають чітке розуміння, що корупція — це загроза національній безпеці України, яку можна прирівняти до воєнної агресії Росії, оскільки Кремль використовує корупцію у гібридній війні.