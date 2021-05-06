США будут оценивать реформы Киева по сотрудничеству с МВФ

https://racurs.ua/n154291-ssha-budut-ocenivat-reformy-kieva-po-sotrudnichestvu-s-mvf.html

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Международный валютный фонд (МВФ) будет служить маркером проведения реформ в области управления и противодействия коррупции, согласно которому США намерены определять уровень и качество поддержки Киева.

Такую позицию высказал глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 6 мая во время общения с представителями гражданского общества, бизнеса и антикоррупционных органов, сообщила в Фейсбуке директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк.

Основной месседж Блинкена: уровень и качество поддержки Украины США напрямую зависит от уровня проведения реформ в области госуправления и антикоррупции. И маркером уровня проведения реформ — является МВФ. Госсекретарь не скрывает шока от разрушения корпоративного управления в «Нафтогазе», — написала Каленюк.

По ее словам, определяющей в отношениях Киева и Вашингтона станет судебная реформа (перезагрузка Высшего совета правосудия/Высшей квалификационной комиссии судей), успешность которой зависит от уровня привлечения независимых международных экспертов к очищению органов судейского самоуправления.

План действий по членству Украины в НАТО должен стать новым безвизом для Украины. С четкими требованиями к реформам и дедлайнами ПДЧ будет дорожной картой для власти, чтобы не отклоняться от реформ, — заявила Каленюк.

По ее мнению, Вашингтон и госсекретарь имеют четкое понимание, что коррупция — это угроза национальной безопасности Украины, которую можно приравнять к военной агрессии России, поскольку Кремль использует коррупцию в гибридной войне.