Перестрелка полиции Рио-де-Жанейро и наркокартеля - 25 жертв

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Перестрелка в трущобах Рио-де-Жанейро унесла 25 жизней, в том числе полицейского. Так завершился рейд полиции на банду наркоторговцев в четверг, 6 мая. Подозреваемые пытались скрыться по крышам домов, когда полиция прибыла на территорию трущоб на бронетранспортерах и в сопровождении вертолетов. Задержать удалось 10 человек.

Во время спецоперации правоохранителей ранения получили два пассажира поезда метро, который проезжал по территории района Жакарезинью. Среди убитых 22 предполагаемых участника банды, а также гражданский сотрудник полиции, пишет Reuters.

Кроме этого, во время перестрелки были ранены два полицейских. Известно, что один местный житель получил пулю в ногу, находясь у себя дома.

Это наибольшее число погибших от полицейской операции в Рио: в 2007 году в трущобах Complexo do Alemаo погибли 19 человек, за исключением того, что мы не потеряли ни одного из наших, — сказал начальник полиции Роналду Оливейра.

Бразильская полиция утверждает, что злоумышленники причастны к убийствам, грабежам и вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность. Эта спецоперация стала самой кровопролитной с момента начала ведения статистики в 2016 году.

Источник: Reuters