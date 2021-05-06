Перестрілка поліції Ріо-де-Жанейро і наркокартелю - 25 жертв

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Перестрілка у нетрях Ріо-де-Жанейро забрала 25 життів, зокрема й поліцейського. Так завершився рейд поліції на банду наркоторговців у четвер, 6 травня. Підозрювані намагалися втекти дахами будинків, коли поліція прибула на територію нетрів на бронетранспортерах та у супроводі гелікоптерів. Затримати вдалося 10 осіб.

Під час спецоперації правоохоронців поранення дістали двоє пасажирів поїзда метрополітену, який проїжджав по території району Жакарезінью. Серед убитих 22 ймовірних учасника банди, а також цивільний співробітник поліції, пише Reuters.

Окрім цього, під час перестрілки було поранено двох поліцейських. Відомо, що один місцевий мешканець отримав кулю в ногу, перебуваючи у себе вдома.

Це найбільша кількість загиблих від поліцейської операції в Ріо: у 2007 році в нетрях Complexo do Alemаo загинуло 19 осіб, за винятком того, що ми не втратили жодного з наших, — сказав начальник поліції Роналду Олівейра.

Бразильська поліція стверджує, що зловмисники причетні до вбивств, грабежів та залучення неповнолітніх до злочинної діяльності. Ця спецоперація стала найбільш кровопролитною з моменту ведення статистики у 2016 році.

Джерело: Reuters