Тюльпанове море в честь Небесної сотні зацвіло у Києві

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Сто тисяч тюльпанів розцвіли на Майдані Незалежності та біля будівлі Міністерства закордонних справ у центрі Києва. Ці тюльпани символізують повагу нідерландців до героїв Небесної сотні.

Фото та відео квіткового моря оприлюднила 6 травня прес-служба Київської міськдержадміністрації.

Цибулини різних сортів тюльпанів висадили у столиці півроку тому.

Сорти були підібрані за кольорами — жовті, жовтогарячі, червоні (Banjaluka, Blushing Apeldoorn, Jan Seignette, Orange Lion, Oranje van Eijk, Oranje Breeze), рожеві (Salmon van Eijk) та фіолетові (Negrita Purple). Залежно від сорту тюльпани мають різну висоту і створюють об'ємну картину.