Єгипет посилив карантин — що буде з туристами

Єгипет посилив карантин — що буде з туристамиhttps://racurs.ua/ua/n154288-iegypet-posylyv-karantyn-scho-bude-z-turystamy.htmlРакурс
Єгипет посилив карантин — влада близькосхідної країни запровадила додаткові карантинні обмеження у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, обмеження стосуватимуться роботи крамниць, кафе, ресторанів, театрів і низки інших розважальних закладів.
Про це 6 травня заявив прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі, пише Reuters.
Посилення обмежень пов’язане з релігійними святами — завершенням священного місяця Рамадан і днем переривання посту Ід-аль-Фітр. З четверга, 6 травня, впродовж двох тижнів магазини, торгові центри та ресторани повинні будуть закінчувати роботу о 21.00. На такий же період заборонять великі збори і концерти. Також з 12 по 16 травня у країні буде закрито пляжі і парки.
Останніми тижнями кількість нових COVID-інфікувань в африканській країні неухильно зростає.
Ми глибоко стурбовані тим, що громадяни не повністю дотримуються запобіжних заходів щодо здоров’я … Ми спостерігаємо розповсюдження інфекції в родині, коли одна людина хворіє - вона заражає всю сім’ю, — сказав Мадбулі.
Наразі в Єгипті вакциновано близько 1 млн осіб. У травні Каїр планує отримати 4,9 млн доз вакцин проти коронавірусу різних виробників.
Нагадаємо, на початку пандемії коронавірусу Єгипет запровадив жорсткий локдаун, зокрема закривши свій повітряний простір і встановивши нічну комендантську годину.
Деякі заклади, включаючи готелі, повинні були працювати з обмеженою пропускною спроможністю. Також у Єгипті оштрафували 1,7 млн осіб за відсутність захисних масок у громадських місцях.