Египет усилил карантин — что будет с туристами

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Египет усилил карантин — власти ближневосточной страны ввели дополнительные карантинные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В частности ограничения будут касаться работы магазинов, кафе, ресторанов, театров и ряда других развлекательных заведений.

Об этом 6 мая заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, пишет Reuters.

Усиление ограничений связано с религиозными праздниками — завершением священного месяца Рамадан и днем прерывания поста Ид-аль-Фитр. С четверга, 6 мая, в течение двух недель магазины, торговые центры и рестораны должны будут заканчивать работу в 21.00. На такой же период запретят большие сборы и концерты. Также с 12 по 16 мая в стране будут закрыты пляжи и парки.

В последние недели число новых COVID-инфицирований в африканской стране неуклонно растет.

Мы глубоко обеспокоены тем, что граждане не полностью соблюдают меры предосторожности в отношении здоровья… Мы наблюдаем распространение инфекции в семье, когда один человек болеет — он заражает всю семью, — сказал Мадбули.

Сейчас в Египте вакцинировано около 1 млн человек. В мае Каир планирует получить 4,9 млн доз вакцин против коронавируса различных производителей.

Напомним, в начале пандемии коронавируса Египет ввел жесткий локдаун, в частности закрыв свое воздушное пространство и установив ночной комендантский час.

Некоторые заведения, включая гостиницы, должны были работать с ограниченной пропускной способностью. Также в Египте оштрафовали 1,7 млн человек за отсутствие защитных масок в общественных местах.

Источник: Reuters