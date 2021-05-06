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Ракурс
Вакцинация спасет жизнь людям с хроническими болезнями

Спасет жизнь — в Минздраве рассказали о вакцинации от COVID-19 хронически больных

6 мая 2021, 19:10
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Коронавирус — коварная болезнь, которая бьет в самое уязвимое место. Поэтому люди с хроническими заболеваниями в особой группе риска.

Вакцинация спасет жизнь и облегчит течение COVID-19 тем, кто имеет гипертонию, диабет, астму, онко- или аутоиммунное заболевание, ВИЧ, гепатит или иную хроническую болезнь. Об этом предупреждают в Министерстве здравоохранения.

Вакцина может защитить вас от заражения или существенно облегчить течение болезни, а также вернуть вам легкость общения с людьми, без страха заболеть, — говорят в Минздраве.

В то же время в министерстве советуют перед тем, как сделать прививку, проконсультироваться с врачом. Кроме этого, необходимо также сообщить медицинскому работнику, который делает укол, о ваших хронических заболеваниях.

Если вы принимаете препараты, влияющие на иммунную систему, или боитесь, что состояние вашего здоровья может быть противопоказанием к вакцинации, посоветуйтесь со своим врачом, — рекомендуют в Минздраве.


В ведомстве также назвали основные противопоказания ко всем вакцинам против COVID-19:

  • тяжелая аллергия на один из компонентов вакцины,
  • температура тела выше 38,5 ° C,
  • беременность.

Источник: Ракурс


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