Договор в сфере безопасности могут подписать Украина и США - СМИ

https://racurs.ua/n154287-dogovor-v-sfere-bezopasnosti-mogut-podpisat-ukraina-i-ssha-smi.html

Ракурс

Договор в сфере безопасности могут подписать Украина и США — Киев заинтересован в заключении с Вашингтоном двустороннего соглашения, которое потенциально может усилить обороноспособность нашей страны.

После встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном Владимир Зеленский заявил, что стороны подняли и вопрос о «возможном двустороннем крайне серьезном соглашении» между США и Украиной. По словам замглавы Офиса президента Игоря Жовквы, подобные соглашения США имеют с определенными странами, пишет УНН.

В то же время заместитель министра иностранных дел Евгений Енин добавил, что планируя соглашение, украинские чиновники опирались на уже имеющийся опыт США.

Это — очень амбициозная идея. Она принадлежала Киеву, а сегодня… мы получили положительные отзывы со стороны американских партнеров. Впереди достаточно сложная и длительная работа, но я более чем уверен, что результаты превзойдут все самые смелые ожидания, — отметил Енин.



Идея заключения соглашения о безопасности между Украиной и США возникла еще в 2008 году после нападения России на Грузию. Проект соглашения был подготовлен, однако при президентстве Буша-младшего его не удалось подписать из-за намерения Вашингтона примириться с Москвой. Зато была подписана Хартия о стратегическом партнерстве между Украиной и США. По словам экс-главы МИД Владимира Огрызко, соглашение в сфере безопасности предусматривает ст. 5 Североатлантического (Вашингтонского) договора — речь идет о принципе коллективной обороны. Он заключается в том, что нападение на любую из стран НАТО рассматривается как нападение на всех.

Источник: УНН