Погода 7 мая принесет тепло, ветер и грозы в Украину

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Ракурс

Погода 7 мая принесет в Украину умеренное тепло, кратковременные дожди и грозы — атмосферный фронт насыпет осадков в западных, северных, центральных регионах и в Одесской области. Температура воздуха прогреется в среднем до 15−20°С выше нуля, на Западе будет «свежее» — 13−15°С.

Погода в восточных и большинстве южных областей будет преимущественно сухой и теплой. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. В южных и восточных регионах днем столбик термометра будет показывать 18−23°С.

6−7 мая в большинстве районов центральных, северных, восточных, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской и Николаевской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности. 7 мая днем в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях — порывы ветра 15−20 м/с (первый уровень опасности), — сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве ночью и утром будет сухой, а днем — дождевой. Воздух прогреется до +16−18°С.

Погода во Львове будет с осадками, возможны грозы. Столбик термометра будет показывать +14−16°С.

Погода в Одессе прогнозируется с осадками, температура — 20−22°С.

Погода в Днепре будет без осадков, днем воздух прогреется до 18−20°С.

Погода в Харькове ожидается солнечной, температура днем составит 18−20°С.

Геомагнитная обстановка в Украине 7 мая прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможные небольшие возмущения.