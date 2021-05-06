Погода 7 травня принесе тепло, вітер і грози в Україну

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Погода 7 травня принесе в Україну помірне тепло, короткочасні дощі і грози — атмосферний фронт насипле опадів у західних, північних, центральних областях та на Одещині. Температура повітря прогріється в середньому до 15−20°С вище нуля, на Заході буде «свіжіше» — 13−15°С.

Погода у східних областях та більшості південних буде переважно сухою і теплою. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. У південних та східних областях вдень стовпчик термометра показуватиме 18−23°С.

6−7 травня у більшості районів центральних, північних, східних, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Одеської та Миколаївської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 7 травня вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви вітру 15−20 м/с (перший рівень небезпечності), — повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода у Києві вночі та вранці буде сухою, а вдень — дощовою. Повітря прогріється до +16−18°С.

Погода у Львові буде з опадами, можливі грози. Стовпчик термометра показуватиме +14−16°С.

Погода в Одесі прогнозується з опадами, температура — 20−22°С.

Погода у Дніпрі буде без опадів, вдень повітря прогріється до 18−20°С.

Погода у Харкові очікується сонячною, температура вдень складе 18−20°С.

Геомагнітна обстановка в Україні 7 травня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.