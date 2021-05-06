Причину аномально холодного квітня розкрили вчені

Погода в Україні. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n154268-prychynu-anomalno-holodnogo-kvitnya-rozkryly-vcheni.html

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Погода в Україні у квітні видалася надзвичайно холодною, як і по всій Європі. У більшості європейських країн у 2021 році був зареєстрований найхолодніший квітень за кілька десятиліть.

Причиною цьому послугував слабкий сонячний цикл, вважають вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Під час досліджень вчених було виявлено, що квітень став рекордно холодним на більшій частині Північної півкулі. Тільки Нідерланди нарахували учетверо більше снігових днів, ніж зазвичай, а в країні було зафіксовано максимальну кількість снігопадів за останні 44 роки.

Водночас у Польщі квітневі холоди виявилися найсильнішими майже за чверть століття, а у Франції зниження температури у квітні спричинило сільськогосподарську катастрофу, завдавши масштабних збитків виноградникам і квітучим плодовим деревам.

Швейцарію також скували небувалі холоди, а заморозки стали найбільш інтенсивними за 20 років. У Верхньому Енгандині, одній із найвищих заселених долин Європи, наприкінці квітня температура впала на 2 °C нижче норми — у минулий раз такі температури спостерігалися в країні близько 40 років тому.

NOAA заявило, що 25-й сонячний цикл став ще одним історично слабким циклом, схожим на минулий, 24-й цикл. Сонячна й геомагнітна активність, зафіксовані на Сонце в останній час, є дуже низькими.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що суперконтиненти можуть знову утворитися на Землі через 200 млн років і вплинути на клімат планети. Вчені вивчили два сценарії. Відповідно до першого, континенти перейдуть до Північної півкулі, залишивши в Південній півкулі Антарктиду. Згідно з другим, континенти будуть перебувати в екватора, і створений ними масив суші захопить обидві півкулі.

Джерело: NOAA