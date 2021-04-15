Якісна кава стане дефіцитом через зміни клімату — дослідження вчених

https://racurs.ua/ua/n153295-yakisna-kava-stane-deficytom-cherez-zminy-klimatu.html

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Через зміну клімату Ефіопія буде виробляти менше якісної кави. Площа, яка підходить для вирощування високоякісних спеціальних сортів з часом суттєво зменшиться.



До такого висновку прийшла міжнародна група дослідників, які розглянули особливості впливу кліматичних змін на найбільшу в Африці країну-виробника кави Ефіопію. Про це повідомляє видання Phys.



Вчені з Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат (PIK) вивчили 19 кліматичних факторів, які вплинуть в майбутньому на вирощування п’яти різних типів найкращої кави, включаючи середню температуру, річний рівень опадів та сезонність. Результати їхніх досліджень важливі як для мільйонів дрібних фермерів, що заробляють на високоякісній каві більше, ніж на звичайній, так і для баристів та шанувальників кави по всьому світу.



Зазначається, що через потепління кавові ягоди дозрівають швидше, а для розвитку зерен потрібно більше часу, що призводить до зниження якості кави. З іншого боку, збільшення кількості опадів сприяє виробництву кави загалом, але може не бути корисним для окремих її видів.





Вчені дійшли висновку, що площа, яка придатна для чотирьох з п’яти сортів елітної кави, буде зменшуватися, деякі сорти постраждають сильніше за інші. Наприклад, відомий сорт Yirgacheffe, один із найдавніших і найбільш затребуваних традиційних сортів кави, який виробляють в південно-західній частині Ефіопії, до кінця XXI століття може втратити понад 40% своїх територій.



Це вплине не лише на любителів доброї кави у всьому світі, а й матиме наслідки для економіки Ефіопії. Для країни, в якій експорт кави становить приблизно третину всієї сільськогосподарської продукції, це може стати серйозною проблемою.