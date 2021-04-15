Качественный кофе станет дефицитом из-за изменений климата - исследование ученых

https://racurs.ua/n153295-kachestvennyy-kofe-stanet-deficitom-iz-za-izmeneniy-klimata.html

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Из-за изменения климата Эфиопия будет производить меньше качественного кофе. Площадь, которая подходит для выращивания высококачественных специальных сортов со временем существенно уменьшится.



К такому выводу пришла международная группа исследователей, рассмотревшая особенности влияния климатических изменений на крупнейшую в Африке страну-производителя кофе Эфиопию. Об этом сообщает издание Phys.



Ученые из Потсдамского института исследований воздействия на климат (PIK) изучили 19 климатических факторов, которые повлияют в будущем на выращивание пяти различных типов самого лучшего кофе, включая среднюю температуру, годовой уровень осадков и сезонность. Результаты их исследований важны как для миллионов мелких фермеров, зарабатывающих на высококачественном кофе больше, чем на обычном, так и для баристов и любителей кофе по всему миру.



Отмечается, что из-за потепления кофейные ягоды созревают быстрее, а для развития зерен нужно больше времени, что приводит к снижению качества кофе. С другой стороны, увеличение количества осадков способствует производству кофе в целом, но может не быть полезным для отдельных его видов.





Ученые пришли к выводу, что площадь, пригодная для четырех из пяти сортов элитного кофе, будет уменьшаться, некоторые сорта пострадают сильнее других. Например, известный сорт Yirgacheffe, один из самых востребованных традиционных сортов кофе, который производят в юго-западной части Эфиопии, к концу XXI века может потерять более 40% своих территорий.



Это повлияет не только на любителей хорошего кофе во всем мире, но и будет иметь последствия для экономики Эфиопии. Для страны, в которой экспорт кофе составляет примерно треть всей сельскохозяйственной продукции, это может стать серьезной проблемой.