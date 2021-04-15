Тупицкий не явился на заседание суда, потому что попал в больницу – адвокат. Фото: УП

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Александр Тупицкий, бывший глава Конституционного суда Украины, был госпитализирован в институт Амосова в четверг, 15 апреля.

Об этом сообщил его адвокат Константин Дорошенко в Печерском райсуде столицы, где сегодня должны были рассмотреть ходатайство прокуратуры об избрании Тупицкому меры пресечения.

Александр Николаевич был госпитализирован в институт Амосова, где находится на стационарном лечении, — заявил адвокат.

В то же время он отказался назвать причину госпитализации из-за врачебной тайны. Также защита попросила суд перенести избрание меры пресечения.

Прокурор Алексей Донской заявил, что Тупицкий систематически не является в суд, поэтому он выступил с ходатайством о применении к нему принудительного привода. Также прокурор сообщил, что суд не получил доказательств ухудшения самочувствия Тупицкого.

Следственный судья постановил перенести судебное заседание на 29 апреля.

В конце декабря 2020 года следователи ГБР объявили подозрение Александру Тупицкому в нарушении ч. 2 ст. 384, ст. 386 УКУ (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний). Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

Напомним, 7 апреля Александр Тупицкий не явился на заседание суда по избранию ему меры пресечения якобы из-за ухудшения здоровья матери.