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Ракурс
Во время заседания СНБО, фото: Офис президента

Заседание СНБО в тайном режиме проведет Зеленский из-за ситуации на Донбассе — детали

15 апр 2021, 12:07
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Владимир Зеленский, президент Украины, председательствовать на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое состоится сегодня, 15 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Среди вопросов, которые будут рассматривать — безопасностная ситуация на востоке Украины. Этот вопрос будет рассмотрен в тайном режиме.

Государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами, — уверяют в Офисе президента.


Также в повестке дня заседания СНБО планируют рассмотреть:

  • второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем и другие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства;
  • вопрос кибербезопасности;
  • отдельно в разделе «Разное» будут вынесены на рассмотрение СНБО специальные вопросы от президента.

Напомним, на заседании СНБО 2 апреля было принято решение ввести санкции против лиц, которые, как считается, входят в десятку крупнейших контрабандистов Украины.

Источник: Ракурс


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