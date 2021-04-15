Во время заседания СНБО, фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, председательствовать на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое состоится сегодня, 15 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Среди вопросов, которые будут рассматривать — безопасностная ситуация на востоке Украины. Этот вопрос будет рассмотрен в тайном режиме.

Государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами, — уверяют в Офисе президента.



Также в повестке дня заседания СНБО планируют рассмотреть:

второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем и другие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства;

вопрос кибербезопасности;

отдельно в разделе «Разное» будут вынесены на рассмотрение СНБО специальные вопросы от президента.

Напомним, на заседании СНБО 2 апреля было принято решение ввести санкции против лиц, которые, как считается, входят в десятку крупнейших контрабандистов Украины.