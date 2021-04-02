СНБО рискует стать “бешеным принтером» для генерации случайных решений, заявили в Раде

https://racurs.ua/n152672-snbo-riskuet-stat-beshenym-printerom-dlya-generacii-sluchaynyh-resheniy-zayavili-v-rade.html

Ракурс

Совет национальной безопасности и обороны Украины может превратиться в генератор случайных решений или «бешеный принтер». Такое мнение в эфире программы «Право на власть» высказал нардеп от «Голоса» Сергей Рахманин.

СНБО — очень важный орган. Первый год у нас он был спящим органом, о котором все забыли. Потом выяснилось, что он все-таки полезен. И сейчас изредка СНБО начал работать. Некоторые решения правильные, некоторые как минимум странные. Но существует риск, что Совет нацбезопасности и обороны Украины (и очень не хотелось бы, чтобы до этого дошло) превратится в генератор случайных решений или в еще один «бешеный принтер», — заявил парламентарий.

Он также отметил, что на заседании в пятницу СНБО должен рассмотреть вопрос российской агрессии против Украины в контексте скопления группировок армии РФ вдоль границы с Украиной.