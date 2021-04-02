СНБО рискует стать “бешеным принтером» для генерации случайных решений, заявили в Раде

СНБО рискует стать «бешеным принтером» для генерации случайных решений, заявили в Радеhttps://racurs.ua/n152672-snbo-riskuet-stat-beshenym-printerom-dlya-generacii-sluchaynyh-resheniy-zayavili-v-rade.htmlРакурс
Совет национальной безопасности и обороны Украины может превратиться в генератор случайных решений или «бешеный принтер». Такое мнение в эфире программы «Право на власть» высказал нардеп от «Голоса» Сергей Рахманин.
СНБО — очень важный орган. Первый год у нас он был спящим органом, о котором все забыли. Потом выяснилось, что он все-таки полезен. И сейчас изредка СНБО начал работать. Некоторые решения правильные, некоторые как минимум странные. Но существует риск, что Совет нацбезопасности и обороны Украины (и очень не хотелось бы, чтобы до этого дошло) превратится в генератор случайных решений или в еще один «бешеный принтер», — заявил парламентарий.
Он также отметил, что на заседании в пятницу СНБО должен рассмотреть вопрос российской агрессии против Украины в контексте скопления группировок армии РФ вдоль границы с Украиной.
Надеюсь, что во время заседания в пятницу СНБО будет обсуждать вопрос, который сегодня обсуждают все, в том числе и в Вашингтоне, которому мы уже надоели. Речь идет о вопросах возможной эскалации вооруженного конфликта с Россией. Надеюсь, что наконец-то президент Владимир Зеленский и это его прямая обязанность, наведет порядок в системе, о которой публично, к сожалению, не могу говорить в силу действия закона о государственной тайне — это система оборонной закупки, которая у нас провалена в канун возможных обострений на фронте, — резюмировал Рахманин.