РНБО ризикує стати “скаженим принтером” з генерації випадкових рішень, заявили у Раді

https://racurs.ua/ua/n152672-rnbo-ryzykuie-staty-skajenym-prynterom-z-generaciyi-vypadkovyh-rishen-zayavyly-u-radi.html

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Рада національної безпеки і оборони України може перетворитися на генератор випадкових рішень або «скажений принтер». Таку думку в ефірі програми «Право на владу» висловив нардеп від «Голосу» Сергій Рахманін.

РНБО — дуже важливий орган. Перший рік у нас воно було сплячим органом, про який усі забули. Потім з’ясувалося, що він таки корисний. І зараз вряди-годи РНБО почав працювати. Деякі рішення правильні, деякі щонайменше дивні. Але існує ризик, що Рада нацбезпеки і оборони України (і дуже не хотілося б, щоб до цього дійшло) перетвориться в генератор випадкових рішень або ще один «скажений принтер», — заявив парламентар.

Він також зазначив, що на засіданні у п’ятницю РНБО повинна розглянути питання російської агресії проти України в контексті скупчення угруповань армії РФ біля українського кордону.